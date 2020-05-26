الليرة التركية ترتفع مقابل الدولار

ارتفعت الليرة التركية إلى أقوى مستوى لها في ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين لأثر إعادة فتح الاقتصاد عقب تفشي فيروس كورونا.
كانت العملة سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 7.2690 للدولار في وقت سابق من مايو أيار، وبلغت 6.7275 في الساعة 1253 بتوقيت جرينتش، مرتفعة أكثر من واحد بالمئة مقارنة مع إغلاق أمس الاثنين، وعند أقوى سعر لها منذ 13 ابريل نيسان.
جاءت أحجام التداول هزيلة بسبب عطلة عيد الفطر في تركيا.
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