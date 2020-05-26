شكرا لقرائتكم خبر عن فرص استثمار الرمال الكاولينية في وادي قنا باحتياطي جيولوجي 120مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك مصر احتياطيات جيولوجية ضخمة تقدر بملايين الأطنان من الرمال البيضاء السيليسية والكاولينية ذات الجودة العالية، والتي تعد كنزا استراتيجيا تدخل فى العديد من الصناعات المتطورة والحيوية، وتعد الرمال السيليسية أساس صناعة البصريات والزجاج والألواح الشمسية والفريت، بينما الرمال الكاولينية تدخل في صناعة الأسمنت والسيراميك والورق.

وطبقا لتقرير فرص الاستثمار التعديني لمشروع استغلال الرمال الكاولينية بوادي قـنـا شمال الصحراء الشرقية حيث تعد جهة الولاية الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ويقوم الفرصة الاستثمارية للمشروع على استخراج واستغلال وفصل وتجهيز الرمال الكاولينية المتواجدة في منطقة أبو حاد " وادي قنا " شمال الصحراء الشرقية.



حجم الاحتياطى

وأضاف التقرير ،أن الفرصة المتاحة للمستثمر هي مشاركة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في إنشاء وحدة لتجهيز وفصل الرمال الكاولينية تمهيدا للتصنيع الجزئي أو الكلي علي أن تشارك الهيئة بالمادة الخام والإشراف الفني على المشروع ويساهم المستثمر بتمويل المشروع .

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وأشار التقرير أنه فيما يتعلق بتغذية المشروع " المادة الخام " فتبلغ حوالي 120مليون طن إحتياطي جيولوجي من الرمال الكاولينية موضحا أن المنتجات المتوقعة للمشروع تبلغ حوالي 90 مليون طن رمال زجاج و10 مليون طن كاولين . كما أن عمر المشروع والتكلفة الاستثمارية المبدئية تحدد من خلال دراسة الجدوى للمشروع .

وأوضح تقرير فرص الاستثمار التعديني ، أن موقع المشروع محافظة البحر الأحمر وادي قنا جنوب رأس غارب الشيخ فضل شمال الصحراء الشرقية لافتا أن مساحة المنجم تبلغ 8 كم مربع و سعر الأرض كحق انتفاع الإيجار السنوي لها حوالي 80 الف جنيه و نوع التعاقد على أرض المشروع ترخيص استغلال بنظام المشاركة أسلوب الإسناد إنشاء شركة مشتركة ما بين الهيئة والمستثمر لإدارة المشروع .

وذكر تقرير الاستثمار التعديني ، أن نسبة الجاهزية للبدء في المشروع 100 % أما فيما يتعلق بالموافقات والتراخيص الصادرة للمشروع فهي من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وزارة البترول وفيما تتعلق بالشروط الفنية والمالية والقانونية فتتضمن مراعاة الشروط والضوابط الفنية في عمليات استخراج واستغلال وفصل وتجهيز الرمال الكاولينية وتوفير التكاليف الاستثمارية للمشروع القانونية وإنشاء شركة مشتركة ذات شخصية إعتبارية بين الهيئة والمستثمر طبقا للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة في هذا الشأن .

وتابع التقرير ، أن دراسة الجدوي تتم من خلال تحديد التكاليف الاستثمارية للمشروع بالاضافة إلي تكاليف التشغيل والإنتاج والعائدات المادية موضحا أن العائد من المشروع صافي الربح يحدد من خلال دراسة الجدوي للمشروع.