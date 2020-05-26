وزارة التضامن تعلن موعد صرف معاشات شهر يونيو

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عن موعد صرف جميع معاشات شهر يونيو المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان لها أورده موقع "مصراوي"، إنه من المقرر صرف معاشات شهر يونيو المقبل من ماكينات الصراف الآلي بدءاً من يوم الاثنين الموافق الأول من يونيو.

وأضاف البيان أن عملية صرف المعاشات داخل منافذ ومكاتب البريد ستكون عبر أيام متفرقة من شهر يونيو بحسب قيمة المعاش.

وحدد البيان عملية صرف المعاشات على النحو التالي:

- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون ألف جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، سيصرفون خلال أيام الاثنين والثلاثاء الموافق 1و2 يونيو.

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- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشات أكثر من ألف جنيه وحتى ألفي جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، سيصرفون أيام الأربعاء والخميس الموافقة 3 و4 يونيو.

- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ألفي جنيه حتى 3 آلاف جنيه ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم يوم الأحد والاثنين 7 و8 يونيو.

- أصحاب المعاشات ممن يزيد معاشهم عن 3 آلاف جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة لهم يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 يونيو.

وأشار البيان إلى أن المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.68 مليون حالة بقيمة أجمالية تقارب 4.45 مليار جنيه، ستصرف اعتباراً من يوم الاثنين 1 يونيو.

وأكد أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يونيو لما يزيد عن 8.37 مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية تبلغ 15.28 مليار جنيه حيث يبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.48 مليون مواطن بقيمة إجمالية 4.91 مليار جنيه ويبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.21 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بــ 5.91 مليار جنيه.

ولفت البيان إلى أنه وتيسيراً على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 أشهر على آخر تنشيط، سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.