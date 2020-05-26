الاقتصاد

بنك اليابان يضخ 16 مليار دولار لزيادة إقراض الشركات بعد تضررها من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء، ضخ 1.7 تريليون ين (15.8 مليار دولار) في الاقتصاد بموجب خطة تهدف إلى زيادة إقراض الشركات التي تضررت من جائحة فيروس كورونا.

أظهرت بيانات البنك المركزي أن المبلغ المعروض على المؤسسات المالية في عطاء اليوم كان مثلي حجم العطاء السابق في 14 مايو، في إشارة إلى أن البرنامج يساعد في توجيه الأموال إلى الشركات التي تعاني من نقص في السيولة بسبب الوباء.

وتتسلم المؤسسات المالية القروض، ومداها ثلاثة أشهر، يوم الأربعاء. وأظهرت البيانات أن إجمالي الأموال التي تم ضخها في إطار البرنامج بلغ 14.4 تريليون ين.

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وضع بنك اليابان المركزي هذه الخطة في مارس ضمن خطوات لتخفيف شح تمويل الشركات، ويقدم بموجبها قروضا دون فائدة للمؤسسات المالية على أمل أن تستخدم الأموال لتعزيز الإقراض للشركات التي تضررت من الجائحة.

وطوّر البنك المركزي الخطة في أبريل بقبول مجموعة أوسع من الضمانات وتعهد بدفع فائدة 0.1 بالمئة للمؤسسات المالية التي تستفيد من القروض.

أدى هذا الوعد إلى زيادة كبيرة في طلب المؤسسات المالية على البرنامج.

 

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