شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي: المصريون سحبوا 9 مليارات جنيه من ماكينات الصرف خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن أن المصريين قاموا بسحب نحو 9 مليارات جنيه من ماكينات الصرف الآلي المتنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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وقال المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - إن هذه المبالغ تم سحبها خلال 4 ايام فقط من الجمعة الماضية وحتى أمس الاثنين.

وأكد المصدر التشديد على البنوك بضرورة تغذية ماكينات الصرف بالنقود لتلبية إحتياجات المواطنين من السيولة، مع الالتزام بتعليمات التعقيم المستمر للماكينات وفروع البنوك الالكترونية.