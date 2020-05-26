شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تقدم 32 مليار استرلينى للشركات المتضررة من جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية البريطانى ريشي سوناك اليوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية قدمت قروضا ومنحا بأكثر من 32 مليار جنيه استرليني (39 مليار دولار) إلى الشركات لمساعدتها في خضم جائحة فيروس كورونا.

وكانت قد أظهرت بيانات رسمية، أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية قدرها 5.8 بالمئة في مارس مقارنة مع فبراير مع تصاعد أزمة فيروس كورونا لتأمر الحكومة بإغلاق معظم البلاد لوقف انتشار الفيروس.

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وقال مكتب الإحصاءات الوطني إنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، انكمش الناتج المحلي الإجمالي اثنين بالمئة مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019.

وهذا أكبر انخفاض على أساس فصلي منذ نهاية 2008، خلال ذروة الأزمة المالية، على الرغم من أنه يقل قليلا عن متوسط توقعات قدره 2.5 بالمئة في استطلاع للرأي أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين.

ومن المرجح أن تُظهر بيانات أبريل تراجعا أكبر بسبب خضوع الشركات والمستهلكين البريطانيون لإجراءات عزل عام طوال الشهر.