إنترفاكس: توقف كامل لنقل الغاز الروسى عبر بولندا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مشغل خط الأنابيب الألماني جاسكيد أن نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر خط الأنابيب يامال-أوروبا، الذي يعبر الأراضي البولندية، توقف بالكامل.

انتهى أجل اتفاق لنقل الغاز بين روسيا وبولندا، يرجع إلى التسعينيات، في 17 مايو في وقت تعمل فيه وارسو على مواءمة لوائح الطاقة لديها مع قواعد الاتحاد الأوروبي والحد من اعتمادها الذي دام لعشرات السنين على الوقود الروسي.

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وأكد مشغل شبكة الغاز البولندية جاس-سيستم أمس الاثنين أنه بدأ، بعد أن انتهى أجل اتفاق نقل الغاز، بيع سعة خط الأنابيب يامال من خلال مزادات.

وقال إن السعة التي حُجزت ليوم الأحد تقل كثيرا عن الفترات السابقة وإنه "ليست هناك حاجة لأن تعمل محطات الضخ 24 ساعة يوميا في ظل مثل تلك الطلبيات المنخفضة على خدمة نقل الغاز."