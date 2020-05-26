وزير الطاقة الروسى سيبحث تمديد خفض إنتاج النفط مع الشركات الروسية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت أربعة مصادر مطلعة رويترز، أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيبحث سير تطبيق تخفيضات إنتاج النفط العالمية مع شركات النفط الكبرى في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

أضاف ثلاثة من المصادر أن نوفاك يعتزم أيضا مناقشة تمديد محتمل للتخفيضات القائمة بعد يونيو. ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلب للتعقيب.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجو نفط كبار آخرون من بينهم روسيا، في إطار المجموعة المسماة أوبك+، اتفقوا الشهر الماضي على خفض الإنتاج نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.