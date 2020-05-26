شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد البنوك: تمديد ساعات العمل يهدف إلى تقليل التكدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن قرار البنك المركزي بتمديد ساعات العمل بالبنوك حتى الثالثة ظهرا للمواطنين والرابعة للموظفين بالقطاع المصرفي يهدف إلى تقليل التكدس بمقرات البنوك مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقاية.

وأضاف محمد الإتربى، إن ساعات العمل لا تزال أقل من معدلاتها الطبيعية التي كان معمول بها قبل تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن القرار يعد ضروريا في ضوء أن نحو 50 % من العمالة في الفروع لا يعملون من خلال المنازل ونحو من 10 إلى 15 % فقط يعملون بالمراكز الرئيسية ويتواجدون في البنوك، ما يعني استمرار تطبيق آلية التناوب بين العاملين.

وأشار رئيس اتحاد بنوك مصر، إلى أن تمديد ساعات العمل بالبنوك جاء أيضا في ضوء قرارات الدولة بتقليص ساعات الحظر اعتبارا من الأسبوع المقبل، وفي ضوء متابعة البنك المركزي للأوضاع بشكل مستمر كما حدث قبل ذلك، واتخاذ البنك المركزى، قرارا بتقليص ساعات العمل.

وقال البنك المركزى المصرى، إنه نظرًا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد، وفى سبيل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادى انتشار فيروس كورونا، وفى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتباراً من الـ 8 مساءً وحتى 6 صباحًا، فقد تقرر تعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفى، لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا.

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وقال مسؤول مصرفى لـ"الخليج 365"، إنه من المقرر أن يبدأ العمل بالمواعيد الجديدة بالبنوك، بدءًا من يوم الأحد المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن تلك القرارات تدعم الاقتصاد المصرى فى التعايش مع جائحة فيروس كورونا بما يساعد القطاعات الاقتصادية على العمل.

وأضاف البنك المركزى المصرى، أنه بالنسبة لمواعيد عمل الموظفين، ستكون من الساعة الـ9 صباحًا إلى الساعة الـ4 عصرًا.

جدير بالذكر أن البنوك العاملة فى السوق المحلية، عددها 38 بنكًا، وتمتلك أكثر من 13 ألف ماكينة صراف آلى، تعمل على مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام أسبوعيًا، لتلبية احتياجات المواطنين من الكاش.

وقرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020، وحتى الخميس الموافق 28 مايو 2020 أى لمدة 5 أيام، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف البنك المركزى المصرى، أنه من المقرر أن تعاود البنوك المصرية العمل يوم الأحد 31 مايو 2020.