شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع للمرة الأولى فى 4 أيام بفضل تحسن شهية المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، استنادا على آمال تعافى الاقتصاد العالمي سريعا من تداعيات جائحة كورونا ،وتزايد احتمالات اعتماد لقاح رسمي للوقاية من الفيروس التاجي قبل نهاية هذا العام.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.6% إلى 1.0960$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0894 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.0891$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.5% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ.

وحققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 0.8% مقابل العملة الأمريكية ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل بيانات إيجابية تعكس تحسنا بأفضل من التوقعات للقطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي فى أيار/مايو.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.6% ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتباطؤ الطلب على أصول الاستثمار الآمن.

مع توالي الدول الكبرى توسيع إجراءات تخفيف قيود العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا ، مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا ، يزداد التفاؤل حيال تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة الفيروس التاجي ، الأمر الذي يدعم تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر المرتفعة.

قالت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "نوفافاكس" مساء الاثنين إنها بدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاحها التجريبي المرشح للوقاية من فيروس كوفيد 19 ،وإنها تتوقع ظهور النتائج الأولية بشأن السلامة والاستجابات المناعية فى تموز/يوليو القادم.

وفى ظل هذا السباق العالمي من كبرى شركات الأدوية فى العالم للتوصل إلى لقاح فعال للوقاية من فيروس كورونا المستجد ،تزداد احتمالات اعتماد أحد اللقاحات رسميا قبل نهاية هذا العام ، فى خطوة سوف تعد إنجاز علمي فريد ، حيث تستغرق فى الطبيعي فترة الحصول على أحد اللقاحات الطبية من بداية تاريخ ظهور مرض معين 18 شهرا على الأقل ،وفيروس كورونا المستجد ظهر رسميا فى كانون الثاني / يناير الماضي فى الصين .