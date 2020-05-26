شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار البلاتينيوم لأول مرة في ثلاثة جلسات متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط تسعير الأسواق لإعادة فتح العديد من الاقتصاديات العالمية والآمال في التوصل للقاح لفيروس كورونا في وقت لاحق من هذا العام في مقابل القلق من عودة الاضرابات في هونج كونج وتصاعد التوترات بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 04:18 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 0.68% لتتداول حالياً عند 843.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 849.45$ للأونصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى 99.63 مقارنة بالافتتاحية عند 99.76.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.7% في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر أيضا تباطؤ النمو إلى 3.4% مقابل 3.5% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك قبل صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 15.4% لنحو 492 ألف منزل مقابل 21.9% عند 627 ألف منزل في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى 87.1 مقابل 86.9 في نيسان/أبريل، وصولاً إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كشكاري في حلقة نقاش حول جائحة فيروس كورونا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن رفع حالة الطوارئ في أخر خمسة مقاطعات في بلاده من أصل الـ47 مقاطعة، موضحاً أن اليابان تمكنت من السيطرة على وياء الفيروس التاجي، ومضيفاً أن منع انتشار العدوي أثناء إعادة تشغيل الاقتصاد يعد تحدي صعب وأنه هناك احتمالية لإعادة فرض حالة الطوارئ من جديد إذا ما انتشرت العدوي بالفيروس القاتل.

وجاء ذلك، عقب ساعات من التقرير التي تطرقت لكون الحكومة اليابانية تدرس اعتماد حزمة تحفيز جديدة بقيمة 100 تريليون ين (929$ مليار) ستتألف في الغالب من برنامج المساعدة المالية للشركات التي تضررت من جائحة كورونا، ومن المرتقب، تمويل الحزمة بميزانية إضافية ثانية للسنة المالية التي بدأت مع مطلع نيسان/أبريل، وذلك ضمن خطط إنفاق قياسية بقيمة 1.1$ تريليون لتخفيف التداعيات الاقتصادية السلبية من جراء تفشي الفيروس.

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعلن شركة نوفافاكس الأمريكية عن بدأها أول دراسة بشرية على لقاحها التجريبي ضد كورونا وأنها تتوقع نتائج أولية حيال السلامة واستجابات المناعة في تموز/يوليو، ما عزز الآمال في التوصل للقاح للفيروس في وقت لاحق من هذا العام، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 5.31 مليون ولقي 342,070 شخص مصرعهم في 216 دولة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الجمعة تمرير مشروع قانون الأمن القومي الجديد لمدينة هونج كونج في مؤتمر الشعب الوطني الصيني الذي يستمر حتى 28 من أيار/مايو والذي يعطي لبكين المزيد من السيطرة على المدينة التي كانت مستعمرة بريطانية في السابق والتي شهدت منذ عدة أشهر احتجاجات المناهضة للحكومة في الإقليم تحولت بشكل دوري للعنف آنذاك، ما قد يثير المزيد من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المدينة.

ونود الإشارة، لكون مشروع القانون الأمني الصيني الجديد تضمن حظر قوانين الانفصال والتدخل الأجنبي والإرهاب وجميع الأنشطة التحريضية التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وأي تدخل خارجي، ووفقاُ لوكالة رويترز الإخبارية فقد احشدت الإدارات الحكومية في مدينة هونج كونج وراء خطط بكين وجاء ذلك عقب خروج الألف إلى الشوارع للاحتجاج على مشروع القانون خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق، فقد صرح رئيس الأمن في مدينة هونج كونج جون لي الأحد الماضي بأن "الإرهاب" ينمو في المدينة وأن الأنشطة التي تضر بالأمن القومي أصبحت أكثر انتشاراً، وفي سياق أخر، فقد صرح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين أيضا الأحد بأنه إذا ما مضت بكين قدماً في تطبيق مشروع القانون المثير للجد فأنه من المحتمل أن تفرض واشنطون عقوبات علىها.

وفي المقابل، صرح وزير الخارجية الصينية للصحفيين الأحد بأن بعض القوي السياسة في الولايات المتحدة تتخذ العلاقات الثنائية "رهينة" وتدفع القوتين الاقتصاديتين إلى حافة "حرب باردة جديدة" وذلك وفقاً لترجمة إنجليزية رسمية من تصريحاته التي نشرتها وزارة الخارجية، ويذكر أن مؤتمر الشعب الوطني الصيني تم التأكيد من خلاله على استعداد الحكومة الصينية لتنفيذ وعدها بالاتفاق التجاري الموقع مع واشنطون.

ونود الإشارة، لكون على الرغم من تأكيد الصين على التزامها بالمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، إلا أن التوترات بين واشنطون وبكين قد تصاعدت بشكل ملحوظ عقب تمرير البرلمان الصيني لمشروع القانون الأمني الصيني الجديد وانتقاد الطرفين لبعضهم البعض حوله، وفي أعقاب تمرير مجلس الشيوخ الأمريكية أيضا في وقت سابق من الأسبوع الماضي مشروع قانون يمنع الشركات الصينية من الإدراج في بورصات أمريكا.