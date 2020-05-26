شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 26-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوداً بشكل ملحوظ ليبتعد عن دعم القناة الصاعدة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بقية اليوم، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 0.6685 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.6530 لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6480 والمقاومة 0.6600
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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