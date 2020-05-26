شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 26-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت محاولة لاختراق مستوى 36.00 لكنه يعود للتداول دونه، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة حتى الآن، تدعمها سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر على الإطار الزمني لساعة، ويحتاج السعر لكسر مستوى 35.75 لتعزيز فرص التوجه نحو هدفنا السلبي الرئيسي عند 33.10، مع التذكير بأهمية الثبات دون 36.00 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 33.10 والمقاومة 37.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط