شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 26-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً لمستوى 34.60 ويرتد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 28.80 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق 34.60 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للاندفاع نحو تحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 36.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 31.50 والمقاومة 35.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط