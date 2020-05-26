شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 26-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية ليبتعد عن مستوى 17.10، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو مستويات 18.45 ثم 18.93 التي تمثّل أهدافنا الرئيسي التالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 17.10 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.90 والمقاومة 17.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد