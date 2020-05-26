شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 26-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً للدعم المحوري 1725.90 ويحاول كسره الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتفعيل السيناريو السلبي خلال الجلسات القادمة، ونحتاج لتأكيد كسر هذا المستوى للتوجه نحو 1691.10 كهدف سلبي رئيسي.

وحتى الآن، لا زلنا على الحياد إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم المذكور أو اختراق المقاومة 1742.00 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1705.00 والمقاومة 1750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير