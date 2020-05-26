شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 26-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً للدعم المحوري 1725.90 ويحاول كسره الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتفعيل السيناريو السلبي خلال الجلسات القادمة، ونحتاج لتأكيد كسر هذا المستوى للتوجه نحو 1691.10 كهدف سلبي رئيسي.
وحتى الآن، لا زلنا على الحياد إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم المذكور أو اختراق المقاومة 1742.00 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1705.00 والمقاومة 1750.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للذهب 26-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.