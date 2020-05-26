شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 26-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 1.2225 ويختبر المقاومة الأهم 1.2304، والتي تمثّل عامل حماية السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، حيث يحتاج السعر للثبات دون هذه المقاومة ليبقى الاتجاه الرئيسي الهابط فعالاً.

وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء يدعم فرص العودة للانخفاض والتوجه نحو هدفنا السلبي الرئيسي عند 1.2093، بينما يمثل اختراق 1.2304 مفتاح الاندفاع لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.2400 وتمتد إلى 1.2515.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2150 والمقاومة 1.2304

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط