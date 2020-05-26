شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يوفر 1.19مليار جنيه أول 4أشهر من2020 للمشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز قد قام بتمويل 48743 مشروع صغير ومتناهي الصغر في الثلث الاول من العام الجاري (من يناير وحتى نهاية ابريل ) بتمويل وصل الي 1.19 مليار جنيه، مشيرة إلي أن حجم التمويل يعتبر جيد نظرا للأثار الاقتصادية السلبية التي واكبت ظهور وانتشار فيروس كورونا وتأثير ذلك علي انشطة قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتخوف الكثير من الشباب او اصحاب المشروعات من اقامة مشروعات صغيرة او التوسع في مشروعاتهم القائمة في ظل الظروف الراهنة.

وأشارت الوزيرة فى بيان لها إلي أن انخفاض حجم تمويل المشروعات طبيعي في ظل الازمة الحالية في كافة دول العالم و ضمنهم مصر، ولكن كل الازمات تولد فرص استثمارية يمكن للشباب استغلالها و النجاح فيها وهناك العديد من القطاعات الصناعية و الخدمية و التجارية قد زادت معدلات تشغيلها و ارباحها اثناء هذه الازمة، مثل قطاع المستلزمات الوقائية والطبية ومنتجات التعقيم وايضا قطاع التسويق الالكتروني وخدمات الدعم التكنولوجي و العديد من المجالات الاخرى التي يمكن لرواد الاعمال اقامة مشروعات فيها لتغطية احتياجات السوق و متطلبات المستهلكين .

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وذكرت، أن فروع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية يتم تعقيمها بشكل دوري و تم تطبيق نظام وقائي لاستقبال كافة العملاء و الشباب الراغب في الاستفادة من خدمات الجهاز المالية او غير المالية.

واشارت نيفين جامع، إلى اهمية استعانة اصحاب المشروعات بالدليل الاسترشادي الذي اصدره الجهاز بهدف العمل علي وقاية العمالة بالمشروعات الصغيرة من فيروس كورونا وأشارت إلي أن هذا الدليل يشتمل علي برامج وقائية متنوعة تصلح لكافة قطاعات المشروعات الصغيرة وتبعًا لطبيعة كل مشروع ووسائل الوقاية المناسبة له (صناعي/ زراعي /تجاري ) وذلك بهدف مساعدة أصحاب المشروعات علي تطبيق هذه الإجراءات واستخدام هذه الوسائل الوقائية في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره داخل مشروعاتهم حيث تتضمن هذه البرامج كافة الوسائل الوقائية لحماية العاملين في هذه المشروعات من انتقال العدوى وانتشارها.

وأشارت إلي ان هذه البرامج الوقائية متاحة لكافة أصحاب المشروعات الصغيرة علي موقع الجهاز .