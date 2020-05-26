شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة "الخمسة الكبار" للصادرات المصرية فى فبراير.. الإمارات تتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى أهم 5 دول مستقبلة للصادرات المصرية نحو 834 مليون و599 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 844 مليون و500 ألف دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2019، بتراجع بلغ نحو 9 ملايين دولار.

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وتناولت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة الدول الخمس الكبار بالنسبة للصادرات المصرية دولة الإمارات العربية وحلت في صدارة الترتيب 253 مليون و513 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 179 مليون و712 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت 73 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية إلى إيطاليا وبلغت في فبراير الماضي 180 مليون و122 ألف دولار، مقابل 119 مليون و54 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 61 مليون دولار.

وفي المقابل جاءت الصادرات المصرية إلى تركيا لتحقق تراجع ملحوظ في فبراير الماضي، حيث بلغت 147 مليون و55 ألف دولار، مقابل 196 مليون و600 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2019، بتراجع بلغ 49 مليون دولار، أما الصادرات إلى المملكة العربية السعودية فقد بلغت 135 مليون و765 ألف دولار في فبراير الماضي، وأخيرا الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبلغت 118 مليون و144 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 193 مليون و981 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2019، بتراجع بلغ 75 مليون دولار.