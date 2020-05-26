الاقتصاد

أسهم أوروبا قرب ذروة 11 أسبوعا ومكاسب بريطانية قوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حومت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في 11 أسبوعا اليوم الثلاثاء، مع صعود الأسواق البريطانية بقوة عقب عطلة نهاية أسبوع طويلة، بينما يعاد تدريجيا فتح الشركات في أنحاء العالم عقب إغلاق شامل ممتد للتصدي لفيروس .

وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا واحدا بالمئة بعد أن سجل ذروته منذ العاشر من مارس.

وصعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.9 بالمئة، بعد عودته من عطلة مصرفية ومع قول رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس الاثنين إن بريطانيا ستسمح بإعادة فتح الآلاف من المتاجر ومراكز التسوق الشهر القادم.

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وقفز سهم أستون مارتن 24.8 بالمئة بعد أن أكد صانع السيارات الفاخرة البريطاني أن توبياس مويرز، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-ايه.إم.جي، سيصبح مديره التنفيذي.

وارتفعت أسهم صانعي السيارات الفرنسيين رينو وبيجو نحو أربعة بالمئة مع قول الرئيس إيمانويل ماكرون إن دعما لقطاع السيارات المكروب سوف "يُزاد بشكل كبير".

 

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