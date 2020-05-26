شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم طوكيو تقترب من ذروة 3 أشهر مع إعادة فتح اقتصاد اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من ثلاثة أشهر مع ترحيب المستثمرين بقرار رئيس الوزراء شينزو آبي رفع حالة الطوارئ وإنهاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في أنحاء البلاد.

تقدم المؤشر نيكي القياسي 2.6 بالمئة إلى 21271.17 نقطة، أعلى مستوى إقفال له منذ الخامس من مارس، في موجة صعود تصدرتها أسهم شركات النقل الجوي والبري.

كان آبي قال في ساعة متأخرة من أمس الاثنين إن حالة الطوارئ سَتُرفع في جميع أنحاء اليابان، بما في ذلك طوكيو والمناطق المحيطة بها، وإن البلاد نجحت في احتواء التفشي خلال أقل من شهرين.

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وعودة طوكيو الكبرى، التي تسهم بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لليابان، للوقوف على قدميها ضروري لتعافي اقتصاد البلاد.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.2 بالمئة إلى 1534.73 نقطة، أعلى إغلاق له منذ 28 فبراير، مع صعود جميع مؤشرات القطاعات الثلاثة والثلاثين.

وكان قطاع النقل الجوي هو الأفضل أداء لليوم الثاني على التوالي، إذ ارتفع سهم الخطوط الجوية اليابانية 8.2 بالمئة وسهم ايه.إن.ايه هولدنجز 5.7 بالمئة.

وقفز سهم سكك حديد غرب اليابان 8.3 بالمئة وسكك حديد وسط اليابان 5.2 بالمئة، مدعومين أيضا بالآمال في انتعاش الطلب عقب إعادة فتح الاقتصاد.