شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار أمام الين عقب رفع حالة الطوارئ في اليابان والتطلع لتحفيز حكومية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وفي أعقاب رفع حالة الطوارئ في اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط التطلع إلى اعتماد الحكومة اليابانية للمزيد من التحفيز في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

في تمام الساعة 06:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.12% إلى مستويات 107.84 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.71 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.92، بينما حقق الأدنى له عند 107.68.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.6% في آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات عند 1.3%، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر مجمل الأنشطة الصناعية والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 3.8% مقابل 0.7% في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات الني أشارت لتراجع 3.9%.

وصولاُ إلى كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت انكماشاً 0.1% مقابل نمو 0.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن رفع حالة الطوارئ في بلاده، موضحاً أن اليابان تمكنت من السيطرة على وياء الفيروس التاجي.

Advertisements

وجاء ذلك، عقب ساعات من التقرير التي تطرقت لكون الحكومة اليابانية تدرس اعتماد حزمة تحفيز جديدة بقيمة 100 تريليون ين (929$ مليار) ستتألف في الغالب من برنامج المساعدة المالية للشركات التي تضررت من جائحة كورونا، ومن المرتقب، تمويل الحزمة بميزانية إضافية ثانية للسنة المالية التي بدأت مع مطلع نيسان/أبريل، وذلك ضمن خطط إنفاق قياسية بقيمة 1.1$ تريليون لتخفيف التداعيات الاقتصادية السلبية من جراء تفشي الفيروس.

ومن المتوقع أن الميزانية الإضافة للحكومة اليابانية سوف تشمل 60 تريليون ين للتوسع في برنامج القروض الذي تقدمه المؤسسات المالية التابعة للدولة والخاصة للشركات اليابانية التي تضرر من تداعيات تفشي فيروس كورونا، ومن المرتقب أن توافق الحكومة اليابانية خلال اجتماع مجلس الوزراء غداً الأربعاء على تلك الميزانية الإضافية والتي سوف تشمل أيضا دعماً لمساعدة الشركات على دفع الإيجار والأجور عند إغلاق الأعمال.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.7% في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر أيضا تباطؤ النمو إلى 3.4% مقابل 3.5% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك قبل صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 15.4% لنحو 492 ألف منزل مقابل 21.9% عند 627 ألف منزل في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى 87.1 مقابل 86.9 في نيسان/أبريل، وصولاً إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كشكاري في حلقة نقاش حول جائحة فيروس كورونا.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعلن شركة نوفافاكس الأمريكية عن بدأها أول دراسة بشرية على لقاحها التجريبي ضد كورونا وأنها تتوقع نتائج أولية حيال السلامة واستجابات المناعة في تموز/يوليو، ما عزز الآمال في التوصل للقاح للفيروس في وقت لاحق من هذا العام، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 5.31 مليون ولقي 342,070 شخص مصرعهم في 216 دولة.