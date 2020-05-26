شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الفضة بأكثر من 1% مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط تسعير الأسواق لإعادة فتح العديد من الاقتصاديات العالمية والآمال في التوصل للقاح لفيروس كورونا في وقت لاحق من هذا العام.

في تمام الساعة 05:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 1.51% لتتداول حالياً عند 17.96$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.69$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى 99.63 مقارنة بالافتتاحية عند 99.76.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.7% في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر أيضا تباطؤ النمو إلى 3.4% مقابل 3.5% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك قبل صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 15.4% لنحو 492 ألف منزل مقابل 21.9% عند 627 ألف منزل في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى 87.1 مقابل 86.9 في نيسان/أبريل، وصولاً إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كشكاري في حلقة نقاش حول جائحة فيروس كورونا.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن رفع حالة الطوارئ في أخر خمسة مقاطعات في بلاده من أصل الـ47 مقاطعة، موضحاً أن اليابان تمكنت من السيطرة على وياء الفيروس التاجي، ومضيفاً أن منع انتشار العدوي أثناء إعادة تشغيل الاقتصاد يعد تحدي صعب وأنه هناك احتمالية لإعادة فرض حالة الطوارئ من جديد إذا ما انتشرت العدوي بالفيروس القاتل.

وجاء ذلك، عقب ساعات من التقرير التي تطرقت لكون الحكومة اليابانية تدرس اعتماد حزمة تحفيز جديدة بقيمة 100 تريليون ين (929$ مليار) ستتألف في الغالب من برنامج المساعدة المالية للشركات التي تضررت من جائحة كورونا، ومن المرتقب، تمويل الحزمة بميزانية إضافية ثانية للسنة المالية التي بدأت مع مطلع نيسان/أبريل، وذلك ضمن خطط إنفاق قياسية بقيمة 1.1$ تريليون لتخفيف التداعيات الاقتصادية السلبية من جراء تفشي الفيروس.

ومن المتوقع أن الميزانية الإضافة للحكومة اليابانية سوف تشمل 60 تريليون ين للتوسع في برنامج القروض الذي تقدمه المؤسسات المالية التابعة للدولة والخاصة للشركات اليابانية التي تضرر من تداعيات تفشي فيروس كورونا، ومن المرتقب أن توافق الحكومة اليابانية خلال اجتماع مجلس الوزراء غداً الأربعاء على تلك الميزانية الإضافية والتي سوف تشمل أيضا دعماً لمساعدة الشركات على دفع الإيجار والأجور عند إغلاق الأعمال.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعلن شركة نوفافاكس الأمريكية عن بدأها أول دراسة بشرية على لقاحها التجريبي ضد كورونا وأنها تتوقع نتائج أولية حيال السلامة واستجابات المناعة في تموز/يوليو، ما عزز الآمال في التوصل للقاح للفيروس في وقت لاحق من هذا العام، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 5.31 مليون ولقي 342,070 شخص مصرعهم في 216 دولة.