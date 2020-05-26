شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو أمام الدولار والأنظار على تقرير مراجعة الاستقرار المالي للمركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.21% إلى مستويات 1.0921، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0898 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0922، بينما حقق الأدنى له عند 1.0893.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين لشهر حزيران/يونيو المقبل والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 19.1 مقابل ما قيمته 23.4 في أيار/مايو الجاري، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن التقرير النصف سنوي لمراجعة الاستقرار المالي من قبل البنك المركزي الأوروبي.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.7% في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر أيضا تباطؤ النمو إلى 3.4% مقابل 3.5% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك قبل صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 15.4% لنحو 492 ألف منزل مقابل 21.9% عند 627 ألف منزل في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى 87.1 مقابل 86.9 في نيسان/أبريل، وصولاً إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كشكاري في حلقة نقاش حول جائحة فيروس كورونا.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعلن شركة نوفافاكس الأمريكية عن بدأها أول دراسة بشرية على لقاحها التجريبي ضد كورونا وأنها تتوقع نتائج أولية حيال السلامة واستجابات المناعة في تموز/يوليو، ما عزز الآمال في التوصل للقاح للفيروس في وقت لاحق من هذا العام، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 5.31 مليون ولقي 342,070 شخص مصرعهم في 216 دولة.