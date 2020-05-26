شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس بانتظار تحقيق الاختراق– تحليل -26-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر النحاس لتشكيل المزيد من التذبذبات الجانبية بالرغم من ثباته بشكل إيجابي فوق الدعم المستقر عند 2.2750 متأثرا بقوة الحاجز المتمثل بمستوى 2.4530 والذي يعيق المحاولات التصحيحية الصاعدة حتى هذه اللحظة.
يحتاج السعر لعزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك من تحقيق اختراق الحاجز ومن ثم ليبدأ بتسجيل الأهداف التصحيحية الإيجابية والتي تتمركز حول 2.5310 وصولا نحو 2.6200 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3500 و 2.5310
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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