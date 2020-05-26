شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر التذبذب الجانبي– تحليل - 26-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين حتى هذه اللحظة نظرا لاستمرار اعتراض المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 875.00 أمام المحاولات الصاعدة, ليضطر بذلك لتقديم المزيد من التذبذبات الجانبية بتمركزه عند 840.00.
نود التذكير بأن السيناريو الصاعد سيبقى قائم ما لم يتم كسر الدعم المحوري الممتد حاليا نحو 773.00 وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي, فإن ذلك يدعونا لانتظار تجاوز السعر للمتوسط المتحرك 55 ليتمكن بذلك من الوصول نحو مستوى 915.00 و 975.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 800.00 و 875.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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