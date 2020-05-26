الباوند مقابل الين يتأُثر بتعارض المؤشرات الرئيسية-تحليل - 26-5-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس موجه صاعدة لحظية ليؤجل بذلك الهجوم السلبي متأُثرا بتعارض إيجابية مؤشر ستوكاستيك أمام سلبية المتوسط المتحرك 55, بشكل عام سيبقى الترجيح السلبي قائم بثبات المقاومة المستقرة عند 133.30وليزيد ذلك من فرص انجذابه قريبا نحو 129.80 وصولا لمستوى 128.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.60 و 129.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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