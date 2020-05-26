شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبدأ بالارتفاع- تحليل - 26-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج بتشكيل موجات صاعدة ليعزز بذلك سيطرة الميل التصحيحي الصاعد والمتوقع سابقا لنلاحظ وصوله حاليا نحو 117.75, تؤول التداولات الصاعدة لاستقراره السعر ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة, بالإضافة إلى وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء ليزيد ذلك من فرص تجاوزه قريبا لمستوى 118.10 والوصول نحو الهدف الرئيسي المتمركز عند 119.15.
إضافة إلى ما سبق, نلاحظ وصول المتوسط المتحرك 55 نحو دعم القناة الصاعدة والمتمثل بمستوى 116.80 لهذا اليوم, ليؤكد ذلك احتجاز التداولات ضمن النطاق الصاعد لحين الوصول نحو الأهداف المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 117.30 و 118.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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