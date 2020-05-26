شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: روسيا تتخطى السعودية وتصبح أكبر مورد نفط للصين فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت روسيا السعودية لتصبح أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في ابريل، حسبما أظهرته بيانات الجمارك، إذ ارتفعت الواردات 18 بالمئة عنها قبل عام مع اقتناص شركات التكرير للمواد الخام بأسعار رخيصة.

بلغت الشحنات الروسية 7.2 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا، وفقا للأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك اليوم الثلاثاء.

وبالمقارنة، كان الحجم 1.49 مليون برميل يوميا في ابريل 2019 و1.66 مليون برميل يوميا في مارس.

وانخفضت الإمدادات من السعودية إلى 1.26 مليون برميل يوميا، من 1.53 مليون برميل يوميا في ابريل 2019 و1.7 مليون برميل يوميا في مارس.

وبلغ إجمالي واردات الصين من النفط الخام في ابريل 9.84 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 9.68 مليون برميل يوميا في مارس، لكن بانخفاض كبير عن 10.64 مليون برميل يوميا في ابريل من العام الماضي، بحسب بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر الحالي.

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وعلى الرغم من هذا، زادت واردات الأشهر الأربعة الأولى من العام 1.7 بالمئة على أساس سنوي مع استغلال مصافي النفط الصينية لتهاوي أسعار الخام.

يقدر المحللون أن متوسط نسبة الطاقة الإنتاجية المستغلة في مصافي التكرير المستقلة، المعروفة باسم "أباريق الشاي"، ارتفع إلى حوالي 70 بالمئة في أواخر ابريل - وهو نفس مستواها قبل تفشي الفيروس - لكنهم يستبعدون أن تعود شركات التكرير المدعومة من الدولة إلى مستوياتها الطبيعية قبل مايو.

ويتوقع فريق أبحاث النفط في رفينيتيف أن تبلغ واردات الصين في مايو مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 53.7 مليون طن، أو 12.7 مليون برميل يوميا، مع وصول أحجام قياسية من منتجي أوبك.

تتسلم شركات التكرير الصينية في مايو أيضا أول شحنة خام لها من الولايات المتحدة منذ نوفمبر، وهي شحنة حُجزت خلال مارس في مستهل انهيار أسعار النفط.

ولم تذكر الجمارك أي واردات من فنزويلا منذ أكتوبر الماضي مع تحاشي مؤسسة النفط الوطنية الصينية، أكبر مشتر لنفط كراكاس، تحميل أي كميات خام من هناك كي لا تنتهك العقوبات الأمريكية.

لكن بعض الشحنات الفنزويلية تحول اتجاهها إلى ماليزيا لمزجها قبل التصدير إلى الصين، مما أفرز زيادة كبيرة في الشحنات الماليزية التي ارتفعت لأكثر من ثلاثة أمثالها في الأشهر الأربعة الأولى.