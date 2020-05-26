شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: الاتفاق على مد خط سكة حديد أبو طرطور - قنا - سفاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن أنه تم تخصيص قطعة أرض فى محافظة قنا لإنشاء مصنع متحرك لصناعة فلكنات السكك الحديد تابع للشركة المصرية للمواسير سيجوارات، وجارٍ الاتفاق على مد خط سكة حديد لشركة فوسفات أبو طرطور يمتد من أبو طرطور، إلى محافظة قنا بصعيد مصر، ومنها إلى سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، بحيث يتم ربط الإنتاج بالتصدير عن طريق ميناء سفاجا وعبر خط السكة الحديد الجديد.

وتعد شركة "سيجوارات" أو الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية، متخصصة فى صناعة فلنكات السكك الحديدية فى مصر، وتتبع للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تأسست فى عام 1927 بمصنع وحيد بالمعصرة حلوان، وكان باكورة إنتاجها المواسير الخرسانية، وبعد عام 1961 انضم للشركة مصانع أخرى فى نفس المجال وأصبح اسمها الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية (سيجوارت).

أضاف عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن إنشاء أول مصنع جديد متنقل لصناعة الفلنكات الخرسانية، سيتكلف 120 مليون جنيه، لخدمة خط السكة الحديد سفاجا أبو طرطور بطول 700 كيلو متر.

وأضاف أن الشركة حاليا لديها طلبات كثيرة فى مجال السكة الحديد ما يوسع نشاطها كما تدرس أيضًا إنشاء مصنع للطوب الخفيف، بتمويل من بنك تمويل الصادرات الألمانى، وبالفعل تم تكليف المركز القومى للبحوث، ومركز تطوير الدراسات العليا بهندسة القاهرة لعمل الدرسات المطلوبة، مؤكدًا أنه تم إنشاء مصنع مواسير متنوعة الأقطار، بالتعاون مع شركة إنبى ومركز التنمية الصناعية فى إطار إنعاش الشركة التى تعانى من تراكم الخسائر سنويا.