شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا برىء من تراجع صادرات الجلود.. والأزمة فى عشوائية ذبح الماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس كورونا هى الكلمة التى تعلق عليها جميع الصادرات السبب فى تراجعها بسبب إغلاق الأسواق المستهدفة للتصدير إلا أن كورونا برىء من تراجع صادرات الجلود المصرية والتى تشهد انخفاضا منذ العام الماضى لأسباب محلية تتعلق بالعشوائية فى ذبح الماشية وانتشار الذبح اليدوى فى الأماكن المختلفة والذى يسبب هلاك الجلود المصرية من الثروة الحيوانية الذى كان يعتبر فى فترات سابقة أولى الجلود التى تبحث عنها الأسواق، وأعلن الصناع المصريون عن الحل الأمثل وهو الذبح الآلى تحت إشراف المتخصصين والابتعاد عن الذبح خارج المجازر، وهو ما يبحثه المجلس التصديرى للأحذية والمنتجات الجلدية بإعادة إيجاد حلول للجلد المصرى من ناحية السلخ للماشية والأمراض التى تنتشر خلالها وكيفية استخدام التطعيمات التى تقتل أى بكتيريا عند الذبح.

العام الماضى 2019 بلغت صادرات الجلود 74 مليون دولار فقط، فى حين أن العام السابق علية بلغ 98 مليون ودولار، بتراجع بلغ 24 مليون ودولار وهى الفترة ما قبل انتشار فيروس كورونا، وأكد محمود سرج رئيس المجلس التصديرى للأحذية والمنتجات الجلدية أن خطة المجلس البحث عن حلول للمشاكل التى تتعرض لها الجلود المصرية من ناحية انتشار الأمراض التى تستوطن الجلد عن السلخ والطرق الخاطئة للذبح والتى تؤثر على جودة الجلد المصرى للتصديرى، وحل جميع المشاكل التى تواجه مدينة الروبيكى للمساعدة على خروج نوعيات أعلى جودة من الجلد المدبوغ .

وقال محمد الفولى عضو غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات لـ"الخليج 365"، إن عيوب ذبح الماشية فى مصر السبب الثانى والرئيسى فى تراجع صادرات مصر من الجلود، موضحًا أن الطرق الخاطئة للذبح تؤدى إلى انتشار البكتيريا في الجلد حتى وصوله إلى مرحلة التصدير وتعيش بداخله، ما أدى لانهيار جودة الجلود المصرية، وتراجع مستوياته إلى الدرجة الرابعة فى منافسته لمنتجات الجلود فى الدول الأخرى، بعد أن كان فى الصدارة، وتراجعت حجم الطلبات على الجلد المصرى إلى النصف بنحو 50% عن الفترات السابقة.

وتدخلت الحكومة بتوصيات سريعة خلال الفترة الماضية من خلال لجنة مشكلة من مختلف الوزارات ورئيس المجلس التصديرى للجلود وكان أبرز توصياتها.

1.قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الصحة بشأن أعمال الرش الوقائى للماشية، وأماكن تواجد الحظائر لمكافحة الطفيليات الخارجية الناقلة للأمراض.

2.إعادة النظر في مدى فاعلية برامج التحصينات الحالية ومراجعة جودة المواد المستخدمة في عمليات الرش ومدى صلاحيتها وتطورها فى مقاومة الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مربى الماشية حال الامتناع عن إجراء عمليات التحصين.

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3.تفعيل عملية ترقيم جلود الماشية بما يحقق عملية الرقابة وتتبع ذبحها، وسلخ جلودها آليا بالمجازر، بما يساهم فى منع التداول جلود الماشية المذبوحة خارج المجازر .

4.تشديد الرقابة داخل المجازر على عمليات الذبح والالتزام بالسلخ الآلى، وتوفير الحماية اللازمة للأطباء البيطريين داخل المجازر.

5.تشديد الرقابة على منع الجزارين بالذبح والسلخ خارج المجازر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد المخالفين، ومنع خروج الجلود المصابة بأمراض أو غير الصالحة من المجازر والتأكد من إعدامها.

6.تكليف لجنة من وزارة الزراعة لعمل جولة للمصانع بمدينة الروبيكى لتحديد المشكلات التي تواجه هذه الصناعة، فيما يتعلق بالأمراض السلبية للأمراض والفيروسات التي تصيب الماشية ووضع الآلية المناسبة لمعالجتها.

كما أوصت اللجنة على قيام غرفة صناعة الجلود بوضع آلية مناسبة لتحفيز الجزارين " القصابين " في حال السلخ الآلى لجلود الماشية الموردة لمصانع الجلود، مع التزام المصانع بشراء الجلود التي تم سلخها آليا فقط ، للحد من تداول الجلود التي يتم سلخها يدويًا.