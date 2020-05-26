شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب وحدات تعقيم بالبوابات الرئيسية لشركات البترول ومواقع الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بقطاع البترول في تصريحات لـ"الخليج 365" عن أنه سيتم تركيب وحدات تعقيم بالبوابات الرئيسية لأغلب شركات البترول ومواقع الإنتاج لافتًا إلى أن تلك الإجراءات من ضمن الإجراءات الاحترازية التي ينفذها قطاع البترول لمكافحة فيروس كورونا المستجد موضحًا أن هذا الإجراء من شأنه الحفاظ على العاملين وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد .

وكان حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أكد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا فى كل الهيئات والشركات التابعة، سواء كان فى المقار الإدارية أو المواقع الإنتاجية سواء البرية أو البحرية موضحًا أن وزارة البترول والثروة المعدنية سباقة في تطبيق واتباع كل الإجراءات الوقائية لمكافحة ذلك الفيروس، حيث إنه يتم عرض أفلام تعريفية توعوية لطرق الوقاية والحماية من عدوى فيروس كورونا بشكل متواصل على كل "شاشات العرض" المتواجدة بمقر الوزارة والهيئات والشركات وأيضًا بأماكن الإعاشة للعاملين بالمواقع الإنتاجية .

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أنه تم التوافق على إجراءات التعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ما بعد عيد الفطر، قائلاً: تم التوافق أن دى يمكن توجهات كل دول العالم وهناك إجراءات لازم كلنا نتعايش بيها، أهمها ارتداء الكمامات الخاصة بالوقاية خلال التواجد فى أماكن عامة أو تكدسات للمواطنين بشكل إجبارى وقرارات صارمة بعقوبات لغير الملتزمين.

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ونشرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الإلكترونى، خطة التعايش الديناميكى مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتضمنت الخطة 6 محاور رئيسية وهى: "اشتراطات أساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة، استمرار كل أنشطة التباعد الاجتماعى والحد من التزاحم، الحفاظ على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة، تشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة، والأنشطة الذكية لتفادي التجمعات".