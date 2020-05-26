الدولار مقابل الفرنك دون المقاومة – تحليل - 26-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار مقابل الفرنك على ثباته دون مستوى المقاومة المحورية 0.9730، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، بانتظار الحصول على حافز سلبي يدعم فرص التوجه نحو هدفنا الرئيسي المتوقع عند 0.9626.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9650 والمقاومة 0.9750
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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