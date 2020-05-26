شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك دون المقاومة – تحليل - 26-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار مقابل الفرنك على ثباته دون مستوى المقاومة المحورية 0.9730، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، بانتظار الحصول على حافز سلبي يدعم فرص التوجه نحو هدفنا الرئيسي المتوقع عند 0.9626.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9650 والمقاومة 0.9750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط