شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحتاج حافز إيجابي – تحليل - 26-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب عند دعم القناة الرئيسية الصاعدة الذي يرتفع الآن إلى 0.6530 ويحافظ على ثباته فوقه، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، والتي تستهدف مستوى 0.6685 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6480 والمقاومة 0.6600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد