شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يختبر المقاومة – تحليل - 26-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت اختباراً للمقاومة المحورية 36.00 وارتد هبوطاً من هناك، ليتجه نحو اختبار دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي تمثّل نموذج العلم الهابط الذي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن.
وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والهدف الرئيسي المنتظر يتواجد عند 33.10، مع التذكير بأن اختراق 36.00 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 33.10 والمقاومة 37.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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