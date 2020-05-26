شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد العزم – تحليل - 26-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية جديدة يوم أمس ليقترب من مستوى 34.60، ونلاحظ أن السعر يبدأ بتقديم إشارات انعطاف هابط الآن، حيث يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية ننتظر أن تساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 28.80.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 34.60 والثبات بإغلاق يومي فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 31.50 والمقاومة 35.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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