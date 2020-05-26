شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة حول الدعم – تحليل - 26-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب حول مستوى 17.10، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن أهدافنا الإيجابية الرئيسية تبدأ عند 18.45 وتمتد إلى 18.93.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.90 والمقاومة 17.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد