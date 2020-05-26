شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينتظر إشارة التأكيد – تحليل - 26-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الذهب عالقاً بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 1725.90 والمقاومة التي تنخفض الآن إلى 1742.00، وبالتالي، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائماً إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق.
نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مستوى 1691.10 بشكل رئيسي، بينما اختراق المقاومة سيشكّل حافز إيجابي يدعم فرص العودة إلى المسار الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1810.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1705.00 والمقاومة 1750.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
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