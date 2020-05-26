شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مستقر – تحليل - 26-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي على ثباته دون مستوى 1.4015، ويظهر ميلاً هابطاً طفيفاً في محاولة للابتعاد عن هذا المستوى، وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.3813.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3900 والمقاومة 1.4040
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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