شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على إغلاق إيجابي – تحليل - 26-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حصل زوج الدولار مقابل الين على إغلاق إيجابي فوق 107.68 بالرغم من التداولات الضعيفة الأخيرة، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، والذي يستهدف مستوى 109.22 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 107.35 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.00 والمقاومة 108.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الين يحصل على إغلاق إيجابي – تحليل - 26-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.