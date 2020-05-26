شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على إغلاق إيجابي – تحليل - 26-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حصل زوج الدولار مقابل الين على إغلاق إيجابي فوق 107.68 بالرغم من التداولات الضعيفة الأخيرة، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، والذي يستهدف مستوى 109.22 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 107.35 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.00 والمقاومة 108.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد