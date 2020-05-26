شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الجنيه الإسترليني – تحليل - 26-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أي حركة قوية يوم أمس، ليستمر بالتذبذب حول 1.2200، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة كما هي، يدعمها المتوسط المتحرك 50 إلى جانب فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، بانتظار زيارة مستوى 1.2093 كهدف رئيسي تالي، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 1.2225 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2090 والمقاومة 1.2250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط