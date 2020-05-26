شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو في مسار ضيق – تحليل - 26-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطر النطاق الضيق على تداولات زوج اليورو مقابل الدولار يوم أمس، ليستمر بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً كما هو دون تغيير، تدعمه الإشارة السلبية التي يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديمها، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.0840 وتمتد إلى 1.0700 بعد تجاوز المستوى السابق، بينما يتطلب تحقيقها الثبات دون 1.0966.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0800 والمقاومة 1.0966

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط