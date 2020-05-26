شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الذهب رغم تراجع الدولار في ظل إغلاق السوق الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الإثنين على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وسط هدوء في التعاملات تزامنا مع عطلة في السوق الأمريكي.



وتتابع الأسواق عن كثب أبرز التطورات على صعيد تبعات فيروس كورونا على الاقتصاد الأكبر في العالم وأيضاً الانكماش التالريخي المتوقع.

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كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بوتيرة فصلية غير مسبوقة خلال الربع السنوي الثاني.

وأكد "باول" على استعداد الاحتياطي الاتحادي بكافة الأدوات اللازمة لدعم الاقتصاد الأمريكي لكنه استبعد في نفس الوقت اللجوء لفرض فائدة سالبة.



وفي سياق آخر، تراجع مؤشر الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.9 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 99.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 21:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1725 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1736.9 دولار بينما سجل أقل سعر عند 1718 دولارا.