شكرا لقرائتكم خبر عن 7 رسومات تظهر التأثير الكارثي لوباء كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي، انتشر وباء كوفيد-19 في 185 دولة، وبلغ عدد المصابين حوالي 3 ملايين شخص مات منهم قرابة 200 ألف على مستوى العالم، وفقاً للبيانات التي تصدرها تباعاً جامعة جونز هوبكنز.

وفي إطار جهودها لوقف انتشار الفيروس، نفذت السلطات في جميع أنحاء العالم تدابير الحظر الوقائي التي شملت العزل والتباعد الاجتماعي ووقف التنقل بين البلدان والمدن بدرجات متفاوتة، وشمل ذلك إغلاق الحدود وإغلاق المدارس وأماكن العمل والحد من التجمعات الكبيرة.

تلك القيود، التي أطلق عليها صندوق النقد الدولي اسم «الإغلاق الكبير»، أدت إلى توقف الكثير من النشاط الاقتصادي العالمي، ما ألحق الضرر بالأعمال والشركات وتسبب في فقدان الناس لوظائفهم.

وكتبت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، في مدونة على الإنترنت في وقت سابق من هذا الشهر: «إنها أزمة عالمية بكل معنى الكلمة حيث لم تستثن بلداً».

وتسلط هذه الرسوم البيانية السبعة الضوء على جوانب تأثر اقتصاد العالم بأضرار تفشي الوباء.

حذر العديد من الاقتصاديين من أن إجراءات الإغلاق في جميع أنحاء العالم سوف تسرع من فقدان الوظائف، وهو ما ظهر جلياً في أعداد العاطلين عن العمل في العديد من الاقتصادات.

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، قائمة الدول من حيث فقدان الوظائف حيث تجاوز الفاقد 26 مليون وظيفة خلال الأسابيع الخمسة الماضية. وصار معدل البطالة 4.4% في مارس/آذار، هو الأعلى منذ أغسطس 2017، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل.

ولم يقتصر الأمر على الولايات المتحدة وحدها في مواجهة ارتفاع البطالة، حيث سجلت أستراليا وكوريا الجنوبية ارتفاعات مماثلة، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من أن الوضع قد يصبح أسوأ.

قطاع الخدمات

يعتبر قطاع الخدمات مصدراً رئيسياً للنمو والوظائف في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين - وهما أكبر اقتصادين في العالم وأكبر الأسواق الاستهلاكية.

وشهد الاقتصادان انخفاضات حادة في مبيعات التجزئة حيث أجبرت إجراءات الإغلاق لمنع انتشار الوباء العديد من المتاجر على الإغلاق وسط حجر المستهلكين في منازلهم. وفشلت زيادة المبيعات عبر الإنترنت التي حققتها بعض شركات التجزئة، مثل «أمازون»، في الحد من نسبة الانخفاض العام.

وحذر الاقتصاديون من أن المستهلكين قد لا يستأنفون الإنفاق حتى بعد رفع إجراءات الإغلاق. وقال محللون من «أوكسفورد إيكونوميكس» إن ذلك واضح في «التحسن البطيء» في مبيعات التجزئة في الصين حتى بعد أن سمحت السلطات بإعادة الفتح تدريجياً أمام الشركات.

وجاء في تقرير صادر عن الشركة «يدعم التحسن البطيء في إنفاق الأسر وجهة نظرنا بأنه على الصعيد العالمي، من غير المرجح أن يهرع المستهلكون إلى المتاجر بمجرد رفع القيود».

وتشير الدلائل إلى أن قطاع الخدمات العالمي تلقى ضربة قاصمة واسعة النطاق، حيث شهدت الشركات في قطاعات النقل والعقارات والسفر والسياحة بعض أكبر معدلات الانخفاض في النشاط حتى الآن، وفقاً لشركة «ماركتس».

الركود الصناعي

تعرض المصنعون، الذين تضرروا أساساً بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في العامين الماضيين، مرة أخرى لمزيد من الضغوط مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. فقد ضربت جائحة كوفيد-19 لأول مرة المصنعين خارج الصين الذين يعتمدون على المصانع الصينية في الحصول على المواد نصف المصنعة أو «السلع الوسيطة»، وعلى قطع الغيار وغيرها من المستلزمات - لتصنيع منتجاتهم الخاصة. ونتج ذلك خاصة عن تعليق المصانع الصينية عملياتها لفترة أطول من المتوقع، حيث عملت السلطات على احتواء الفيروس.

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ومع فرض المزيد من البلدان إجراءات الإغلاق، تضرر عدد أكبر من شركات التصنيع. واضطر بعضها إلى الإغلاق مؤقتاً، بينما واجهت الشركات التي لا تزال مفتوحة قيوداًَ في الحصول على المواد والسلع الوسيطة.

وأدى انخفاض الطلب على السلع إلى تفاقم التحديات التي يواجهها المصنعون. ونتيجة لذلك، أفصحت الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا عن تراجع في الإنتاج خلال الشهر الماضي.

التجارة العالمية تئن

تؤكد التوقعات أن حركة التجارة العالمية، التي كانت تباطأت عام 2019، سوف تعاني بشدة هذا العام أيضاً.

فقد أشارت منظمة التجارة العالمية، في أحدث توقعاتها هذا الشهر، إلى أن حركة التجارة العالمية يمكن أن تنخفض ما بين 12.9% و31.9% هذا العام، وذلك رهن بمسار الاقتصاد العالمي. وأياً كانت نسب التراجع، فسوف تعاني جميع مناطق العالم انخفاضاً في الصادرات والواردات بنسبة من خانتين عشريتين خلال عام 2020.

وقد تسبب انتشار الفيروس وما أحدثه من أضرار على النشاط الاقتصادي العالمي، في خفض معظم الشركات توقعاتها حول النمو وحول أداء الاقتصاد العالمي عموماً.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، الذي يحظى تقييمه للاقتصاد بمتابعة واهتمام على نطاق واسع، أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% هذا العام. وقال الصندوق إن الاقتصادات المرشحة لتحقيق النمو خلال عام 2020 معدودة وقد لا تزيد على الصين والهند فقط.

9 تريليونات دولار

وبينما توقع الصندوق انتعاشاً بنسبة 5.8% في العام المقبل، قال إن الانتعاش «جزئي فقط حيث من المتوقع أن يظل مستوى النشاط الاقتصادي دون المستوى الذي توقعناه لعام 2021، قبل أن يتفشى الفيروس».

وقالت جيتا جوبيناث، كبيرة خبراء الاقتصاد في الصندوق: «إن الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عامي 2020 و2021 نتيجة أزمة الوباء، قد تصل إلى 9 تريليونات دولار، أي أكبر من القيمة الكلية لاقتصادي اليابان وألمانيا مجتمعين».