خـبراء قانـون يطـرحون مقترحـات لعـلاج التأخـر في سـداد الإيجـارات السـكنية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة



دعا خبراء قانون إلى تعزيز التضامن الاجتماعي لتيسير ظروف العيش على المجتمع في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم وليس فقط الإمارات. والحديث هنا بتركز على التضامن في العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات من الشركات الكبرى والأفراد في ظل فقد البعض فرص عملهم ومصادر رزقهم أو خفض رواتبهم مع إغلاق شركات بشكل كامل أو مؤقت، أو بقائهم في المنزل في إجازات من دون راتب، ما يفرض عليهم صعوبات في سداد التزاماتهم المالية ومن بينها الإيجارات.

وقال الخبير القانوني حبيب الملا إنه من المفترض أن يتم ترحيل الالتزامات المالية، ولفت إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي في القانون ما يفرض على مالك العقار تأجيل تحصيل الالتزامات من المستأجرين أو الإعفاء من هذه الالتزامات، لكن من المهم للحفاظ على الدورة الاقتصادية أن يتم اعتماد قانون يجمد الالتزامات المالية على كافة الأطراف لفترة 3 أشهر.

لفت إلى أن هذا الحل لا يحتاج من الدولة ضخ سيولة، فقط ترحيل الالتزامات لفترة معينة؛ بحيث لا يتضرر أي طرف من عدم قدرة طرف آخر على سداد التزاماته في هذه المرحلة التي تفرض ظروفاً استثنائية.



قرارات إيجابية

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من جانبه قال الخبير القانوني عصام التميمي، أن القرارات الفعالة التي اعتمدتها الدولة على هذا المستوى من خلال عدم السماح بقيام صاحب عقار بإجبار المستأجر على إخلاء وحدة العقار التي يقطنها خلال هذه الفترة إيجابية على هذا المستوى. ولفت إلى أن القوانين هنا تتيح للمستأجر حق إنهاء العقد في حال أثبت، وتحت مبدأ الظروف المتغيرة، أنه تضرر من الوضع الراهن وبات من الصعوبة بمكان أن يسدد التزاماته، لكن هذا لا يلغي الالتزامات المترتبة عليه.

ولفت إلى أنه بإمكان المستأجر كذلك اللجوء للقضاء لإعادة النظر ربما في هذه الالتزامات تحت بنود الظروف المتغيرة أيضاً، وهنا يمكن للقاضي التدخل بإعادة النظر في حجم الالتزامات بما يوازن بين حقوق الطرفين. لكنه لفت إلى أنه وفي ظل الكلفة العالية للتقاضي يبقى الخيار الأفضل في هذه الحالة في التضامن الاجتماعي والتراضي والتوافق بين الطرفين لتجاوز هذه المرحلة الصعبة على الجميع.



مستوى معيشي مناسب



بدوره قال الخبير القانوني محمد أبو شعبان إن القرار الوزاري الصادر مؤخراً في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص كان واضحاً في هذا الصدد؛ إذ ألزم في المادة الثالثة منه الشركات التي تقوم بالاستغناء عن عمالة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالسكن للعمال الذين يتم الاستغناء عنهم في هذه المرحلة، وذلك حتى مغادرتهم الدولة.

ولفت إلى أن العديد من الشركات الكبرى التي أعلنت خفض أجور موظفيها مثل الاتحاد للطيران لم تخفض بدلات السكن أو الرعاية الصحية أو التعليم، وهذه بادرة إيجابية للحفاظ على مستوى معيشي مناسب لموظفيها. وحتى الشركات الكبرى التي منحت موظفيها إجازات بدون راتب لم توقف التسديدات المتعلقة بالسكن.

وقال إن الضوابط التي تحكم علاقة المستأجر بصاحب العقار تختلف من إمارة لأخرى في الدولة، مؤكداً بدوره أن القرارات الأخيرة بعدم السماح بإخلاء الوحدات السكنية لعدم سداد الإيجارات في الفترة الأخيرة جاءت إيجابية، لكنها لا تسقط الالتزامات عن المستأجر.

وقال إن الدعوة هي لجميع الأطراف المعنية بإعفاء المستأجرين المتضررين من كورونا لفترة 3 أشهر لتيسير الأمور وكيلا تزيد الأعباء على النظام القانوني بعد انقضاء الوضع الراهن نتيجة ارتفاع النزاعات الإيجارية.