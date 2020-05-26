الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل آمال فتح الاقتصاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأوروبية في تداولات هزيلة، أمس الاثنين، وسط تفاؤل إزاء استئناف الأنشطة الاقتصادية في عدد من الدول ومؤشرات على مزيد من التحفيز لاقتصاد منطقة اليورو المعتل.

وارتفع مؤشر منطقة اليورو 0.8% في التعاملات المبكرة، وزاد المؤشر «ستوكس 600 »الأوروبي 0.6%، وصعد المؤشر «داكس» الألماني 0.9%.

وكانت أحجام التداول ضعيفة بشكل عام؛ نظراً لعطلات الأسواق في الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الآسيوية.

وقفز سهم «باير» الألمانية 4.3% بعدما أعلنت عن تقدم في التوصل لتسوية في مطالبات تعويض عن تسبب مبيد الأعشاب الضارة الذي تنتجه «راوند أب» في الإصابة بالسرطان.

وصعدت أسهم «لاجاردير كابيتال اند مانجمنت» 7.5% بعد أن اتفق برنار أرنو، الملياردير المساهم الكبير في مجموعة الأزياء الفاخرة «ال.في.اتش.إم»، على شراء حصة في الشركة.

من جهة أخرى، تقدمت الأسهم اليابانية مع إعلان رئيس الوزراء ، إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مما عزز الآمال بأن يبدأ ثالث أكبر اقتصاد في العالم بالتعافي قريباً من الركود.

وارتفع المؤشر «نيكاي »القياسي 1.7% إلى 20741.65 نقطة، مسجلاً أفضل مستوى إغلاق له منذ السادس من مارس/‏آذار، وقادت الاتجاه الصعودي أسهم شركات النقل الجوي والبري. وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.7% إلى 1502.20 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق في شهرين ونصف الشهر. وأغلقت جميع القطاعات الفرعية ال33 على ارتفاع باستثناء قطاع واحد.