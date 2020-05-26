شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان ترفع حالة الطوارئ بعد السيطرة على «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي، إنه سيتم رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وإن اليابان نجحت في السيطرة على انتشار فيروس «كورونا» خلال أقل من شهرين.

وكانت صحيفة نيكي، ذكرت أمس الاثنين، أن اليابان تتطلع إلى رفع حالة الطوارئ في طوكيو وباقي المناطق التي ما زالت تواجه قيوداً، في الوقت الذي تدرس فيه أيضاً تقديم حوافز جيدة تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار؛ لمساعدة الشركات على تخطي جائحة فيروس «كورونا».

قالت نيكي، إن الحكومة تدرس تقديم حوافز جديدة قيمتها 100 تريليون ين (930 مليار دولار) معظمها تشمل مساعدات مالية للشركات، من أجل دعم اقتصاد في طريقه نحو أعمق ركود خلال فترة ما بعد الحرب.

وألغيت قيود التباعد الاجتماعي عن معظم اليابان في 14 مايو/‏أيار، مع تراجع عدد الإصابات الجديدة، ولكن الحكومة أبقت القيود في طوكيو وأربع مناطق أخرى.

وستسعى الحكومة إلى الحصول على موافقة من المستشارين الرئيسيين لرفع القيود، الاثنين. وإذا تمت الموافقة على ذلك، فلن تكون هناك مناطق في اليابان خاضعة لحالة الطوارئ التي فرضت لأول مرة في السابع من إبريل/‏ نيسان.

وقالت يوريكو كويكي محافظة طوكيو، إن العاصمة ستدخل بسرعة إلى «المرحلة الأولى» من رفع القيود إذا أنهت الحكومة حالة الطوارئ. وسيسمح ذلك للمكتبات والمتاحف باستئناف نشاطها، وستظل المطاعم مفتوحة لفترات أطول في المساء. وستتضمن المراحل التالية إعادة فتح المسارح ودور السينما وأراضي المعارض.

Advertisements

من ناحية أخرى، تقدمت الأسهم اليابانية، أمس الاثنين، إذ يبدو أن الحكومة في سبيلها لإنهاء حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق المحيطة بها، ما عزز الآمال بأن يبدأ ثالث أكبر اقتصاد في العالم بالتعافي قريباً من الركود.

وارتفع المؤشر«نيكاي» القياسي 1.7 في المئة إلى 20741.65 نقطة، مسجلا أفضل مستوى إغلاق له منذ السادس من مارس آذار، وقاد الاتجاه الصعودي أسهم شركات النقل الجوي والبري.

وتعقد الحكومة اجتماعاً لتقرر ما إذا كانت سترفع حالة الطوارئ في طوكيو وأربع مناطق من بينها جزيرة هوكايدو الشمالية حيث مازالت القيود سارية.

واستئناف النشاط الاقتصادي في طوكيو الكبرى التي تسهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لليابان أمر حيوي لتعافي الاقتصاد عموماً.

وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 1.7 في المئة إلى 1502.20 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق في شهرين ونصف الشهر. وأغلقت جميع القطاعات الفرعية الثلاثة والثلاثين على ارتفاع إلا واحدا.

وسجل قطاع النقل الجوي أفضل أداء، وزاد سهم الخطوط الجوية اليابانية 9.4 في المئة و«ايه.ان.ايه هولدنجز» 7.6 في المئة. (رويترز)