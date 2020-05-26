شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تستقبل السياح الأجانب اعتباراً من يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزيرة السياحة الإسبانية، أمس الاثنين إن السائحين الأجانب يمكنهم حجز عطلاتهم في إسبانيا بدءاً من يوليو/تموز، حيث سيكون الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين للمسافرين القادمين من الخارج قد تم تعليقه غالباً بحلول ذلك الموعد.
وإسبانيا التي تعتمد بشكل أساسي على السياحة هي إحدى أكثر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا وهي تعمل حالياً على تخفيف القيود الصارمة تدريجياً لكنها تبقي على الحجر الصحي للزائرين لمنع حدوث موجة ثانية من العدوى.
وقالت الوزيرة رييس ماروتو في مقابلة مع محطة الإذاعة المحلية أوندا ثيرو «من المناسب تماماً التخطيط للعطلات الصيفية في إسبانيا في يوليو».
ودخلت إسبانيا الآن الشهر الثالث من حالة الطوارئ الوطنية بعد أن شهدت واحدة من أكبر معدلات الوفاة بفيروس كورونا في العالم مقارنة بعدد سكانها. وكانت مدريد الأكثر تضرراً من الوباء.
وكان رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث أعلن يوم السبت أن إسبانيا ستعيد فتح حدودها أمام السياحة الدولية بدءاً من يوليو/ تموز. وتمثل السياحة ما يزيد على 12 في المئة من الناتج الاقتصادي لهذا البلد.(رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تستقبل السياح الأجانب اعتباراً من يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.