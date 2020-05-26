تأمين «الكيلومترات المقطوعة» اتجاه جديد يفرضه «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض



كرست الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، وما ترتب عليه من قيود في حركة التنقل بالمركبات، واتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير الاحترازية من إعادة طرح بعض المنتجات التأمينية وخاصة تلك المرتبطة بالمركبات.

ولعل منتج تأمين المركبات وفق الكيلومترات المقطوعة، والذي يعرف عالمياً باسم «Pay as you go»؛ أحد أبرز الخيارات المتاحة أمام شركات التأمين لطرحه في السوق الإماراتي خلال فترة «التعقيم الوطني»، بما يسهم في تقليل قيمة قسط التأمين لملاك المركبات، حيث يتيح هذا المنتج إمكانية تسديد حملة الوثائق لقيمة قسط التأمين بحسب عدد الكيلومترات/الأميال المقطوعة في مركباتهم. - فكلما قل عدد الأميال، قلّ قسط التأمين. وذلك لأنك كلما قلت قيادتك، قل احتمال تورطك في أي نوع من الحوادث على الطريق.

وتتيح تقنية Telematics، جهاز تتبع صغير يتم تثبيته في السيارة، لشركات التأمين معرفة عدد الأميال المقطوعة الخاصة بك، إضافة إلى البيانات الأخرى حول كيفية قيادتك، مثل الالتزام بحدود السرعة، وانتظام الكبح والانعطاف والتجاوز، فباتت كل قيادتك للمركبة أمام عيون شركات التأمين.



مواكبة

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وفي دولة الإمارات؛ أصدرت «هيئة التأمين» تعديلات بأن يكون للشركة الحق في تغيير حساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجددة بجعلها مرتبطة بالكيلومترات التي تقطعها المركبة أو التي يرغب العميل في تغطيتها في حال طلب المؤمن له ذلك، وبشرط ألا يتجاوز قسط التأمين الحد الأقصى المقرر في نظام تعريفة الأسعار مع إمكانية التخفيض عن الحد الأدنى.

وتسعى «الهيئة» في طرح هذا المنتج التأميني إلى دفع الشركات نحو طرح المنتجات التأمينية المبتكرة، ولعل أهمها منتج التأمين بحسب الكيلومترات المقطوعة «Pay as you go»، بما يلبي حاجة سائقي المركبات الذين لا يقطعون مسافات طويلة ويتطلعون إلى دفع أقساط تأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.

ولا يلغي العمل بهذا المنتج التأميني أو يُعدل من وثائق تأمين المركبات بنوعيها (من المسؤولية المدنية أو الفقد والتلف) والصادرتين وفق النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات.



تلاعب



من جهته؛ كشف وسيط تأمين عن لجوء شركة تأمين واحدة أو اثنتين فقط في الإمارات لتطبيق هذا المنتج التأميني، مضيفاً: أن من ضمن البنود المدرجة في عقد التأمين، إلزام شركة التأمين لمالك المركبة ومستخدمها وجوب قطع مسافة معينة من الكيلومترات / أميال، وإذا قلت هذه النسبة عن الكيلومترات المتفق عليها ترتفع قيمة قسط التأمين تباعاً، حتى يصل الارتفاع في الكثير من الحالات إلى 30% مقارنة مع نظيرتها التقليدية.

وأضاف وسيط التأمين: تكمن درجة مخاطر هذه «البوليصة» بعدم لجوء الشركة لإعادة ما نسبته 5-10% من قيمة قسط التأمين المدفوع إذا قلت المسافة المقطوعة المتفق عليها بين الطرفين، مشيراً إلى أن المقيمين الأجانب من دول أوروبية وأمريكية هم الأكثر شراء لهذا المنتج بنسب لا تتجاوز بين 0.5 - 1% مقارنة مع المواطنين والمقيمين من دول عربية أخرى.

وِأشار وسيط التأمين إلى أن من أهم العيوب التي تعتري هذا المنتج التأميني، هو مدى التلاعب الذي قد يلجأ إليه حملة الوثائق في عدادات السيارات في إشارة منه إلى تخفيض الكيلومترات / الأميال المقطوعة في سعي منه لاسترجاع جزء من قسط التأمين الذي دفعه لشركة التأمين، وهو بالأساس منتج تأميني غير مجدٍ في ظل الملايين الكثيرة التي دفعتها الشركات لتسويقه محلياً.

وتابع: يعد الأمر مكلفاً وغير مجدٍ للغاية بالنسبة لشركات التأمين إذا طرحت مثل هذا المنتج التأميني في السوق المحلي، وحدوث حالات تلاعب في عدادات المركبات بشكل كبير، فلا يوجد آليه أو تقنية معينة تخول الشركات معرفة المركبات التي تم التلاعب بعداداتها وأجهزتها الداخلية.