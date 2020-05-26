الملياردير الفرنسي أرنو يشتري حصة في «لاجاردير» القابضة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفق الملياردير برنار أرنو، الذي يقف وراء مجموعة إل.في.إم.إتش للمنتجات الفاخرة، على شراء حصة في الشركة القابضة لمواطنه الملياردير الفرنسي أرنو لاجاردير، وفقاً لما أعلنته الشركتان القابضتان المملوكتان للاثنين.

تعزز مجموعة النشر والإعلام التابعة للاجاردير، والتي تخوض معركة مع أمبر كابيتال للاستثمار منذ أربع سنوات، دفعاتها باستقطاب حلفاء كمستثمرين، مثل قطب الإعلام الفرنسي فينسان بولور ومجموعته فيفندي.

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وقالت مجموعة أرنو ولاجاردير كابيتال أند مانجمنت (إل.سي.إم) في بيان مشترك إن مجموعة أرنو ستشتري حصة مساوية لنحو ربع رأس المال المساهم به لشركة إل.سي.إم. وتابع البيان أن التعاون «سيعزز الهيكل المؤسسي والقدرات المالية لشركة إل.سي.إم».

وفي وقت سابق هذا الشهر، تصدت لاجاردير لمحاولة أمبر كابيتال لتغيير المجلس الإشرافي للشركة.

ورفعت أمبر حصتها في لاجاردير إلى 18% في الأسابيع الأخيرة، لتصبح أكبر مساهم متقدمة على جهاز قطر للاستثمار.(رويترز)